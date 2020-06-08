شاهد.. فتاة ترقص أعلى سيارة بـ"زي الأمن" في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أثار فيديو غضب المواطنين بعد ظهور تجمع لشباب وفتيات في إحدى الاستراحات في المملكة. أثار فيديو غضب المواطنين بعد ظهور تجمع لشباب وفتيات في إحدى الاستراحات في المملكة. ورصد الفيديو قيام فتاة بالرقص أعلى سيارة وهي ترتدي زي الأمن العام في مشهد أثار غضب المواطنين . وتفاعل عدد كبير من المغردين عبر "تويتر"، مطالبين بسرعة القبض على الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو وتحويلهم للنيابة العامة للتحقيق معهم.

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