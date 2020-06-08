البحث عن مواطن فُقد في جزر فرسان بحازان

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الرياض - علي القحطاني - تركي السالم (صدى): تباشر فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بجازان ومجموعة من الصيادين، البحث عن مواطن بجزر فرسان. تباشر فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بجازان ومجموعة من الصيادين، البحث عن مواطن بجزر فرسان. وكان المواطن قد فُقد مساء اليوم بالقرب من جزيرة قماح، وعثر على قاربه على وضع التشغيل وجاري البحث عنه، وفقًا للوطن .

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