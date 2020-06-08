شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الضباب يعانق جبل خاشر بالدائر بن مالك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

وثّق مقطع فيديو، الضباب يعانق جبل خاشر بمحافظة الدائر بني مالك بمنطقة جازان، مغرب اليوم الاثنين.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان و محافظات أبو عريش، وصبيا، وأحد المسارحة، والدرب، و الداير بني مالك، و العارضة، والعيدابي، و فيفا، وهروب، تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.