شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يصدم مرضى السكر بشأن تناول العسل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): علق استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، اليوم الاثنين، على استفسار مريض سكر وضغط يتناول عسل قبل وجبتي الفطار والعشاء. علق استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، اليوم الاثنين، على استفسار مريض سكر وضغط يتناول عسل قبل وجبتي الفطار والعشاء. وقال المريض: "انا مريض سكر وضغط كلسترول والسكر مرتفع جدا الصايم ٥٠٠ وزوجتي تعطيني العسل ملعقة مع الفطور وملعقة مع العشاء تقول ينزله هل هذا صحيح؟". ورد "النمر" بل يرفعه..تجب مراجعتك لأقرب طبيب سكري لضبط علاجاتك..توقف عن تناول العسل (مؤقتاً)حتى تضبط سكرك ومارس الرياضة وحمية مرضى السكري".

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