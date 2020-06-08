شكرا لمتابعة خبر عن عطل يتسبب في تذمر مرضى منومين بإحدى المستشفيات في الباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):عاش المرضى المنومون بإحدى المستشفيات في بلجرشي التابعة لمنطقة الباحة لحظات صعبة مساء يوم أمس الأحد، بسبب انقطاع المياه.
وبدأ الواقعة في الساعة العاشرة من مساء يوم أمس، عندما حدث عطل في الخط الرئيس للمياه داخل المبنى.
ولجأت المستشفى لوضع "جراكل" ماء واحد على كل غرفة، أثناء فترة الانقطاع، مما جعل بعض المرضى تتذمر بسبب هذا الوضع.
ومن جهتها، تابعت مديرية الشؤون الصحية في الباحة الوضع، وتم معالجة العطل، وعادت المياه عقب ظهر اليوم.
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