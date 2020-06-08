شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يوثق مقطع لذئب جائع يتجول في العاقول بالمدينة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

رصد مقطع فيديو لحظة تجول ذئب جائع في منطقة العاقول بالمدينة المنورة، مما أثار ذعر وخوف المواطنين في المملكة.

وبدا في المقطع الذي وثقه أحد المواطنين، ذئب يتجول بالقرب من المباني السكنية بعاقول المدينة المنورة، ويبدوا أنه نزل للمناطق السكنية للبحث عن الطعام.

وأوضح موثق الفيديو أن الذئب تم رصده لذئب يبحث عن الطعام، ثم قام بالعواء وذهب في طريقه