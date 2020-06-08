شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يوثق مقطع لذئب جائع يتجول في العاقول بالمدينة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):رصد مقطع فيديو لحظة تجول ذئب جائع في منطقة العاقول بالمدينة المنورة، مما أثار ذعر وخوف المواطنين في المملكة.
وبدا في المقطع الذي وثقه أحد المواطنين، ذئب يتجول بالقرب من المباني السكنية بعاقول المدينة المنورة، ويبدوا أنه نزل للمناطق السكنية للبحث عن الطعام.
وأوضح موثق الفيديو أن الذئب تم رصده لذئب يبحث عن الطعام، ثم قام بالعواء وذهب في طريقه
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يوثق مقطع لذئب جائع يتجول في العاقول بالمدينة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.