شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية: يحق للعامل رفع دعوى من خلال خدمة التسوية الودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن للعامل رفع دعوى حال قيام صاحب العمل بفصله من خلال خدمة التسوية الودية.

وكان أحد متابعي الوزارة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، قد ذكر أنه تغيب عن العمل لخضوعه لعملية جراحية، وأن صاحب العمل قام بإنهاء التعاقد معه، متسائلا عما يفعله.

وأجابت الوزارة بأنه يمكن للعامل في هذه الحالة رفع دعوى من خلال خدمة التسوية الودية من خلال الرابط التالي : اضغط هنا .