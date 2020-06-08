بالفيديو.. إبل تتزاحم تحت ظل شجرة واحدة

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): أظهر مقطع فيديو، مجموعة من الإبل تتزاحم تحت ظل شجرة واحدة للهروب من أشعة الشمس الحارقة. أظهر مقطع فيديو، مجموعة من الإبل تتزاحم تحت ظل شجرة واحدة للهروب من أشعة الشمس الحارقة. وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد حذرت من الإقدام على قطع الأشجار، مؤكدة أن عقوبتها غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، وغرامة قطع الشجرة الواحدة تبلغ 5 آلاف ريال.

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