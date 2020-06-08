حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية رياح نشطة، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مكة المكرمة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية تمتد الى نجران.

وفي البحر الأحمر، تكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وفي الخليج العربي، تكون الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف.