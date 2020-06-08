شكرا لمتابعة خبر عن تنويه للطلاب المختبرين في المقرات بالتزامن مع اليوم الثاني للاختبارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

شرحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عدة أمور بالتزامن مع اليوم الثاني للاختبارات.

وأوضحت أن الاختبار التحصيلي للمتقدمين عن بعد في المنزل، يبدأ في تمام الساعة 10 صباحا، ولن يتمكن المتقدم من تأدية الاختبار في حال تأخر عن الوقت المحدد (15 دقيقة)، أما رفع الإجابات فسيكون بعد انتهاء الاختبار لمدة 24 ساعة، وذلك مراعاة لظروف اتصال الإنترنت لدى المتقدمين.

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وأشارت إلى أنه يمكن تحميل الاختبار الآن، وإيجاد كلمة المرور على هذا الرابط في الساعة العاشرة صباح غد الثلاثاء: https://examsoft.com/etec ، وفي حال عدم ظهور الأرقام السرية للاختبار، أو حصل خطأ للطالب، بعد تحديث صفحة Examplify والتأكد من ظهور كلمة المرور، يتم كتابتها كما هي تماما، والتأكد من الأحرف الكبيرة والصغيرة، وعدم وضع مسافة في نهاية كلمة المرور أو بين أحرف كلمة المرور.

وأضافت أن الطالب الذي أدى الاختبار التجريبي ولم يستطع رفع الاختبار وغدا الثلاثاء اختباره الفعلي إذا لم يكن قد استكمل الطالب رفع الملفات للاختبار التجريبي قبل يوم الخميس الموافق2020 / 6 / 4 الساعة 10 مساء، فسيتم النظر في إعادة جدولة موعده للفترة الثانية .

ونوهت على الطلاب المختبرين في المقرات بأنه يجب قبول دعوة الانضمام المرسلة على البريد، وإنشاء كلمة المرور، وتحميل اختبارك في Examplify قبل ذهابك للمقر.