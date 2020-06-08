وزارة البلديات: آلية تجنبك مخالفة بروتوكول تطهير العربات وسلال التسوق

وجود المطهرات ضمن الاحترازات..

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، آلية تجنب مخالفة بروتوكول «تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام». وجدَّدت الوزارة عبر تويتر، التذكير ببروتوكولات أسواق النفع العام، التي تتضمن تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وضمان وجود مطهر يدين مخصص في المناطق المشتركة ودورات المياه وقرب الأبواب المستخدمة بشكلٍ متكرر، مع التأكد من وجود سلال مهملات ونفايات تعمل دون حاجة للمسها والتخلص من النفايات باستمرار، على أن تكون ساعات استقبال العملاء في السوق متوافقة مع ساعات التجول المعلنة. Advertisements اقرأ أيضًا: بالفيديو.. وصول 14 مليون كمامة صينية لمطار الملك عبدالعزيز بجدة وزارة الصحة تعلن نِسَبَ الإصابات الجديدة بكورونا بين الإناث والذكور

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