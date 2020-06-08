بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يحسم «غسل الكمامات»

حسم استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، الجدل بشأن غسل الكمامات بنوعيها «الجراحية والقماشية»؛ لإعادة استخدامها.

وقال «باهبري»، لـ«الإخبارية»، بالنسبة للكمامة الجراحية، لا يمكن غسلها في الماء ووضعها بالشمس لإعادة استخدامها؛ لأنها تفقد بذلك فاعليتها، نافيًا صحة تعقيم ذلك النوع من القمامات بوضعها بمواجهة الشمس داخل السيارة، مشيرًا إلى أن الكمامة القماشية، يمكن غسلها بالماء وإعادة لبسها مرةً أخرى.

إلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 3.369 إصابة جديدة بفيروسكورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 105283، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1707 ما يرفع الإجمالي 74.524، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 746 حالة، بعد تسجيل 34 حالة.

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