تساقط الصخور يغلق طريق عقبة الصفيحة بالطائف مؤقتًا

بسبب هطول الأمطار بالمحافظة..

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، إغلاق طريق «عقبة الصفيحة» بمحافظة الطائف؛ بسبب تساقط الصخور الناتجة عن هطول الأمطار. وأضاف المركز عبر «تويتر»، «تم إغلاق طريق عقبة الصفيحة بمحافظة الطائف بشكل مؤقت؛ بسبب تساقط بعض الصخور؛ نتيجة هطول الأمطار، لذلك نودّ أخذ الحيطة والحذر»، وكان المركز حذّر، من هطول أمطار بمحافظة الطائف، مطالبًا المواطنين بالابتعاد عن مجاري السيول، وذلك تزامنًا مع تنبيه أصدرته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بشأن تعرُّض منطقة مكة المكرمة «الطائف، أضم، الجموم، العاصمة المقدسة، العرضيات، الكامل، ميسان». Advertisements اقرأ أيضًا: مركز العمليات الأمنية يحذّر من هطول أمطار بالطائف «مدني الرياض» يبحث عن شخص يشتبه بسقوطه في مجرى وادي الحاير

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