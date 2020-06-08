ملفات عدة تتصدر لقاء رئيس «الحياة الفطرية» وقائد قوات الأمن البيئي

بحث الدكتور محمد علي قربان رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، مع العميد ركن ساهر بن محمد الحربي قائد القوات الخاصة للأمن البيئي، سبل التعاون لحماية البيئة في المملكة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة بمقرها في الرياض، للعميد الحربي، حيث تناول اللقاء، مجالات التعاون بين الهيئة والقوات الخاصة للأمن البيئي.

واستهدف اللقاء تفعيل الدور المشترك لحماية الحياة الفطرية في المملكة، والاستفادة من الإمكانات التقنية والفنية المتاحة لدى الهيئة.

كما تطرق لقاء رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وقائد القوات الخاصة للأمن البيئي، لبحث آلية التعاون والتنسيق لضبط المخالفات في المناطق المشتركة بين الجهتين.

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وتطرق لتطبيق الأنظمة والتشريعات الخاصة بالحياة الفطرية ومناقشة مشاركة الجهتين في البرامج والأنشطة التوعوية المتعلقة بالبيئة.

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