حساب المواطن: المستأجرة من والدها تصرف الدعم بـ«شرط»

جدَّد التأكيد على أهمية بعض المستندات..
أكد برنامج حساب المواطن، أن استئجار المستفيدة لسكنها من والدها، لا يؤثر على استحقاقها للدعم، على أن ترفق المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية.
جاء ذلك رداً من «حساب المواطن»، على استفسار تلقاه عبر «تويتر» من إحدى المستفيدات قالت فيه، «أنا مستأجرة لمسكني من أبي، وحررتُ له عقد إيجار وأرفقته، فهل يجوز أن يكون المُؤجِر لي هو أبي؟».
وردَّ البرنامج بأن ذلك لا يؤثر (على استحقاق المستفيد)، وفي حال تم إرفاق عقد إيجار كمستند لإثبات الاستقلالية لا بد من إرفاق عقد الإيجار الموحد باسم المتقدم بالطلب، بحيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة.
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