تعليم الطائف تعلن فتح باب الترشح للعمل بمدارس تعليم الكبار

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، عن فتح باب الترشح للعمل بمدارس تعليم الكبار (بنين وبنات) وبرامج مجتمع بلا أمية للعام الدراسي القادم ١٤٤١/ ١٤٤٢ هـ.

ودعت الإدارة راغبي الترشح الدخول على بوابة تعليم الكبار عبر الرابط (http://kebar.taifedu.gov.sa) وتسجيل مستخدم جديد في تعليم الكبار، ولمن يملك حسابًا سابقًا في البوابة يستخدم نفس بيانات الدخول وتعبئة جميع الحقول المطلوبة والاطلاع على جميع الملاحظات المدونة والعمل بها والموافقة على التعهد وإرسال الطلب.

وأشارت إلى أن التسجيل في النظام سيبدأ اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء الموافق ١٧/١٠/١٤٤١ حتى إغلاق النظام يوم الخميس ١٨ من ذي القعدة ١٤٤١ فيما ستستبعد أي طلب بعد الانتهاء من التقديم الإلكتروني وفق الفترة الزمنية المحددة.

وأوضحت أن التقديم يكون للقطاع الذي يعمل به المعلم / ة حاليًا وليس له الحق في المطالبة في حال صدور نقله ضمن الحركة الخارجية إلى قطاع آخر من قطاعات تعليم الطائف.

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كما أوضحت أنه لا يقبل أي برنامج تدريبي يقل عن (۱۲ساعة) تدريبة وتكون شهادة التدريب صادرة من إدارة التدريب والابتعاث أو المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، بحد أقصى ثلاث دورات في التعليم العام، وثلاث دورات في مجال تعليم الكبار.

وحددت الإدارة الفئات التي يحق لها التقدم: قائد / ة أو وكيل / ة ويحق لهما التقدم في مجال القيادة أو الوكالة، معلم / ة ويحق له التقدم في مجال التدريس أو القيادة المدرسية، مرشد طلابي ويحق له التقدم في مجال التوجيه والإرشاد (بنين، وبنات)، ومحضر مختبر بالمرحلة الثانوية (بنين فقط).

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