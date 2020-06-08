مؤسسة «تحلية المياه» توقع مذكرة تفاهم مع بتروكيميا

تشمل توفير الإمداد بالملح المركز..
وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ممثلة بمعالي المحافظ المهندس عبدالله العبدالكريم، والشركة العربية للبتروكيماويات «بتروكيميا» إحدى شركات سابك للصناعات الأساسية ممثلة برئيسها المهندس عبدالله الشمراني، مذكرة تفاهم تقوم بموجبها المؤسسة بإمداد شركة بتروكيميا عبر مصنعها »EDC«.
ويأتي توقيع المذكرة بعد نجاح المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، في تطوير تقنية «الصفر رجيع ملحي»، فيما تولي «مؤسسة التحلية» اهتماماً متزايداً ببناء ركائز للاقتصاد المعرفي بدعم التطوير لتوطين صناعة التحلية، ودعم النشاط البحثي في معهد الأبحاث وتقنيات التحلية، وتطبيق أحدث التقنيات في هذا المجال.
وطور طاقم بحثي برئاسة مدير عام المعهد الدكتور أحمد العمودي، تقنية «الصفر رجيع ملحي»، وتم تسجيل براءة الاختراع بشأنه على مستوى دولي، حيث ترتكز هذه التقنية على الاستفادة من رجيع محطات التحلية المرجع لمياه البحر، عبر زيادة تركيز المحلول الملحي إلى تركيز مرتفع، يمكن من خلاله الاستفادة من محتوياته، ويجري العمل مع شركة بتروكيميا للوصول إلى المتطلبات والمواصفات المطلوبة لشركة بتروكيميا لاستخدامه في مصنع «EDC».
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