وزارة الصحة تعلن نِسَبَ الإصابات الجديدة بكورونا بين الإناث والذكور

جدّدت التوصية بأهمية خدمة «التقييم الذاتي»..
أعلنت وزارة الصحة، أن حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الاثنين، وعددها «3369» حالة، 52% من الحالات تعود لسعوديين و48% لغير سعوديين، و31% من الحالات للإناث، و69% للذكور، فيما بلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5% والأطفال 11% والبالغين 84%.
وأضافت الوزارة أن من بين إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة والبالغ 105283 حالة، يوجد حاليًّا 30013 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، ويوجد 1632 حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة، كما سُجِّلَت 1707 حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 74524 حالة.
وجددت الوزارة توصية كل من لديه أعراض أو يرغب بالتقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، عبر تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.
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