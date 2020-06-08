مركز العمليات الأمنية يحذّر من هطول أمطار بالطائف

حذّر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، من هطول أمطار بمحافظة الطائف، مطالبًا المواطنين بالابتعاد عن مجاري السيول.

وقال المركز عبر «تويتر»: «تشهد محافظة الطائف هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة بأجزاء متفرقة منها؛ لذلك يرجى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية».

يأتي ذلك اتّساقا مع تنبيه أصدرته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بشأن تعرُّض منطقة مكة المكرمة «الطائف، أضم، الجموم، العاصمة المقدسة، العرضيات، الكامل، ميسان».

Advertisements

تضمّن تنبيه الأرصاد «هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً».

اقرأ أيضًا:

الزعاق: بدء أول مواسم الصيف الفعلي غدًا الأربعاء

«الوطني للفلك»: كسوف حلقي للشمس بالمملكة يستمر نحو ساعتين و42 دقيقة