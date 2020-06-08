بالفيديو.. وصول 14 مليون كمامة صينية لمطار الملك عبدالعزيز بجدة

استقبل مطار الملك عبدالعزيز في جدة، طائرة تحمل 14 مليون كمامة قادمة من غوانزو الصينية، اليوم الاثنين، وبحسب «الإخبارية»، سيتم إرسال الكمية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء للتأكد من سلامتها قبل طرحها في الأسواق، حيث تشترك في هذه الشحنة جهات حكومية وخاصة بهدف تلبية احتياجات السوق السعودي من الكمامات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية كانت قد أعلنت في شهر فبراير الماضي، عن دعمها جمهورية الصين الشعبية بأجهزة طبية، وكمامات، وألبسة عازلة لمواجهة فيروس «كورونا» الجديد، حيث وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عقود مساهمة المملكة العربية السعودية لدعم جمهورية الصين الشعبية لمكافحة فيروس كورونا.