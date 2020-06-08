وزارة الموارد البشرية: حالة عاجلة تتيح للعامل شكوى صاحب العمل

جدّدت التذكير بخدمة «التسوية الودّية»..

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحقّيّة العامل في إقامة دعوى من خلال خدمة التسوية الودّيّة للخلافات العمالية؛ للحصول على مستحقاته. وتَلَقَّتْ الوزارة، عبر تويتر، استفسارًا من عامل لدى إحدى المؤسسات قال فيها، «تعرّضتُ لفسخ العقد من صاحب المؤسسة التي أعمل بها، رغم أن لديّ عُذرًا والتواجد بالمستشفى، بينما يفيدني بإلغاء العقد؛ لأني لم أحضر ولم يتم التواصل معي، يعني صاحب المؤسسة قام بإلغاء العقد وفصلني بينما خضعت لعملية جراحية. وأوضحت الوزارة إمكانية إقامة دعوى من خلال خدمة التسوية الودية عبر الرابط. Advertisements اقرأ أيضًا: الموارد البشرية تجدّد التذكير بشرطي إعفاء المنشآت من المقابل المالي وزارة الموارد البشرية توضح ترتيبات الحضور إلى مقرات العمل للقطاعين العام والخاص

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