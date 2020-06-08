السعودية | ” الشؤون البلدية” تنفذ أكثر من 84 ألف جولة رقابية وتغلق 70 محلاً مخالفاً

المناطق - واس

تواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأماناتها وبلدياتها، تنفيذ خططها الاحترازية والوقائية لضمان سلامة وصحة كافة أفراد المجتمع، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID19.

وأوضحت الوزارة أن الفرق الميدانية في الأمانات والبلديات في مختلف مناطق المملكة قامت خلال الفترة من 8 – 14 شوال 1441هـ بتنفيذ ( 84864) زيارة جولة رقابية وتفتيشية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية وأسواق النفع العام، شملت (83585) جولة نفذها المراقبون الصحيون في القطاع البلدي، و(1279) جولة مشتركة مع القطاعات المعنية.

وأضافت الوزارة أن الجولات الرقابية الميدانية أسفرت عن رصد (4651) مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة ضمن جهود المملكة للتصدي لجائحة كورونا، وفي إطار أعمال ومهام الوزارة لتحقيق سلامة أفراد المجتمع.

وبينت أن المخالفات شملت (1899) مخالفة تتعلق بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد ، و(135) مخالفة بسبب التكدس في الأسواق والمراكز التجارية و(172) بالتكدس في مساكن العمالة، إضافة إلى (684) بسبب مزاولة أنشطة غير مستثناة، و (1761) مخالفة بسبب مزاولة نشاط خارج ساعات العمل المحددة في التصريح.

ولفتت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن منظومة القطاع البلدي، قامت بإغلاق (70) منشأة خلال الفترة من 8 – 14 شوال 1441هـ لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة منها، والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة.

وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الرقابية قامت بمصادرة (141069) كيلوجرام من السلع والمواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، إما لسبب انتهاء تاريخ صلاحيتها أو مخالفتها للمواصفات والاشتراطات الصحية.

ونوهت الوزارة إلى أن الفرق التفتيشية والرقابية تعمل على مدار الساعة للتحقق من التزام المنشآت بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، ومنها التقيد بالأوقات المحددة، وتنظيم دخول العملاء وخروجهم، وتفادي الإزدحامات من خلال إيقاف استقبال الطلبات، واستمرار غلق المحلات غير المشمولة بقرارات السماح بمزاولة النشاط.

وشددت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن سلامة المجتمع أولوية قصوى، وأنها لن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية تكامل الجهود، وتعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحة الجميع.