السعودية | وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الجزائري

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:12 مساءً, 8 يونيو 2020 م المناطق - واس أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا اليوم بمعالي وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية صبري بوقادوم.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها تطورات وباء كورونا المستجد والجهود الدولية المبذولة حياله.

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