شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" توزع مصاحف على مراكز وجمعيات بالأردن والان نبدء بالتفاصيل
ونيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن سلّم المستشار فواز العتيبي المصاحف لمراكز تحفيظ القرأن التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، ودائرة الافتاء التابعة لوزارة الدفاع ، وجمعيات ومراكز اسلامية تابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، ومكتب المفتي التابع لدائرة الإفتاء العام، وإلى جمعيات أهلية تابعة لوزارة الثقافة الأردنية.
من جانب آخر, أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري أن عملية التوزيع جاءت تتويجاً للجهود التي تقدمها المملكة في العناية بالقرآن الكريم وتوزيعه لكافة دول العالم وترجمة معاني كلماته بأكثر من 74 لغة عالمية.
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