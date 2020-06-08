" الشؤون البلدية" تنفذ 85 ألف جولة رقابية وتغلق 70 محلاً

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تواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأماناتها وبلدياتها، تنفيذ خططها الاحترازية والوقائية لضمان سلامة وصحة كافة أفراد المجتمع، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID19. وأوضحت الوزارة أن الفرق الميدانية في الأمانات والبلديات في مختلف مناطق المملكة قامت خلال الفترة من 8 – 14 شوال 1441هـ بتنفيذ ( 84864) زيارة جولة رقابية وتفتيشية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية وأسواق النفع العام، شملت (83585) جولة نفذها المراقبون الصحيون في القطاع البلدي، و(1279) جولة مشتركة مع القطاعات المعنية.

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