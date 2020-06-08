شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية»: إغلاق 71 مسجداً بالمملكة بسبب عدم الالتزام بالاحترازات والان نبدء بالتفاصيل

اغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 71 مسجدا بسبب عدم الالتزام بالاحترازات. وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د.عبداللطيف آل الشيخ ، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": أن عدم التزام البعض بالبرتوكولات والاحترازات الصحية نتج عنه تسجيل إصابات بفيروس كورونا في بعض المساجد مما أدى -للأسف- لإغلاق ٧١ مسجدًا احترازيًا في مختلف مناطق المملكة، وجاري العمل على تعقيمها.

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