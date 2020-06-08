فتح طريق عقبة الصفيحة بالاتجاهين بعد غلقه بسبب الصخور

2020-06-08

متابعات الخليج 365 - الطائف

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، فتح طريق عقبة الصفيحة بالاتجاهين بمحافظة الطائف، وذلك بعد إغلاقه إثر تساقط الصخور الناتجة عن هطول الأمطار.

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وكان المركز قد قال عبر حسابه بموقع تويتر، في وقت سابق: إنه تم إغلاق طريق عقبة الصفيحة بمحافظة الطائف بشكل مؤقت؛ بسبب تساقط بعض الصخور نتيجة هطول الأمطار، لذلك نودّ أخذ الحيطة والحذر.

وجذر 911 من هطول أمطار بمحافظة الطائف، مطالبًا المواطنين بالابتعاد عن مجاري السيول، وذلك تزامنًا مع تنبيه أصدرته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بشأن تعرض منطقة مكة المكرمة لأحوال جوية غير مستقرة.



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