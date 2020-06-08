2020-06-08

تساؤلات وإجاباتها قبل اليوم الثاني للاختبار التحصيلي عن بعد

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت هيئة تقويم التعليم أهم التساؤلات والإجابة عليها المتزامنة مع اليوم الثاني للاختبار التحصيلي عن بعد- التخصص العلمي- غدًا الثلاثاء.

وبالنسبة إلى متى يبدأ الاختبار الفعلي عن بعد في المنازل وكيف يمكن تحميله ومتى ينتهي وقت الرفع، أوضحت تقويم التعليم أن الاختبار يبدأ عن بعد في المنزل بتمام الساعة العاشرة صباحًا، ولن يتمكن المتقدم من تأدية الاختبار في حال تأخر عن الوقت المحدد (15 دقيقة).

أما رفع الإجابات فسيكون متاحًا بعد انتهاء الاختبار لمدة 24 ساعة؛ وذلك مراعاة لظروف اتصال الإنترنت لدى المتقدمين.

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كما أجابت على سؤال بشأن متى يمكن تحميل الاختبار وكيف يتم الحصول على كلمة المرور، وسؤال آخر عن “في حال عدم ظهور الأرقام السرية للاختبار أو حصل خطأ للطالب وما يمكن فعله في تلك الحالة.

ونوهت تقويم التعليم بشأن الطلاب المختبرين في المقرات، وقالت: إنه يجب قبول دعوة الانضمام المرسلة على البريد وإنشاء كلمة المرور وتجميل الاختبار قبل الذهاب إلى المقر.

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