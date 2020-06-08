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جمعية صحتي بطلعة التمياط تطلق مبادرة دواؤك للبيت واصل
تستهدف 1000 مستفيد على مستوى المنطقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
اأطلقت جمعية صحتي بطلعة التمياط وبالتعاون مع صندوق الوقف الصحي ووزارة الصحة ممثلة بصحة الحدود الشمالية مبادرة (دواؤك للبيت واصل) والتي تهدف إلى توصيل الأدوية والمستلزمات الصحية لمستفيدي الرعاية المنزلية بوازرة الصحة دون الحاجة للحضور إلى المستشفيات أو المراكز الصحية، وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى ومنع التجمعات للوقاية من فايروس كورونا المستجد.
وسوف تشمل المبادرة جميع المستشفيات بمدن ومحافظات المنطقة والقطاعات الصحية بعرعر ورفحاء وطريف والعويقيلة وجديدة عرعر وشعبة نصاب.
الجدير بالذكر أن مبادرة توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية لمرضى الرعاية المنزلية تشمل جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتعتز جمعية صحتي بطلعة التمياط بأن تكون الشريك التنفيذي لصندوق الوقف الصحي في منطقة الحدود الشمالية.
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