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إصابة وزير الصحة الغيني ريمي لاما بفيروس كورونا المستجد
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن في غينيا عن إصابة وزير الصحة الغيني ريمي لاما بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد خضوعه للكشف عن الفيروس، حيث جاءت نتيجة فحصه إيجابية.
ونقلت وكالة غينيا للأنباء عن وزير الصحة الغيني اليوم، إن طبيعة الوظيفة، تجعل قطاع الصحة والعاملين به، في طليعة الصفوف المعرضة لخطر هذا الوباء.
مما يذكر أن إصابة وزير الصحة الغيني، تأتي ضمن 47 إصابة سجلت أمس في البلاد، وذلك من أصل 695 خضعوا للفحص عن الفيروس المستجد.
يذكر أن إجمالي الإصابات بكورونا في غينيا ارتفع إلى 4165 حالة إصابة مؤكدة، بينها 2877 حالة شفاء، و23 وفاة.
والمعروف أن القارة الإفريقية من أقل القارات التي سجلت إصابات بفيروس كورونا حيث بلغ إجمالي الإصابات في القارة السمراء 193,610 من أصل 7,145,189 حالة على مستوى العالم، أما عدد وفيات كورونا في إفريقيا فقد سجل 5,243 حالة، وهو رقم متدنٍ للغاية مقارنة بعدد وفيات كورونا في العالم التي تجاوزت 400 ألف حالة.
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