إغلاق مركز تسوق بكورنيش جازان بعد الاشتباه بـ كورونا

2020-06-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد - جازان

أغلقت الفرق الرقابية بأمانة منطقة جازان، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية، اليوم الاثنين أحد مراكز التسوق الشهيرة، والواقع بالكورنيش الشمالي في مدينة جازان، بعد رصد حالاتٍ لم يتم تحديد عددها، ما زالت قيد الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا.

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وأوضحت مصادر لـ“متابعات الخليج 365”، أنه جرى إغلاق مركز التسوق احترازيًا بعد رصد حالات اشتباه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لعدد من العاملين بمركز التسوق، حيث تجري لجنة متخصصة لحصر الحالات المشتبه بها، وإجراء الفحوصات المخبرية فيما يخص وزارة الصحة، فيما سيتم القيام بأعمال التعقيم والرش بداخل مركز التسوق لاحقًا.

وأكد وكيل الأمين للخدمات بأمانة منطقة جازان الدكتور إبراهيم الخياط لـ“متابعات الخليج 365”، أنه تم إغلاق مركز التسوق احترازيًا اليوم الاثنين بعد رصد حالات اشتباه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد للعاملين بداخل مركز التسوق.



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