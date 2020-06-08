، ‫شاهد.. نصف مليون مستفيد من حملة "عدن أجمل" خلال 62 يوماً ،

محمد بن مسعود - الدمام - ‫بالتعاون والتنسيق بين "إعمار اليمن" والحكومة اليمنية مع السلطة المحلية

حققت حملة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن "عدن أجمل" للنظافة والإصحاح البيئي إنجازاً كبيراً في عملية إزالة المخلفات والقمامة المتكدسة في العاصمة المؤقتة عدن، بنسبة 531٪ من إجمالي الكمية المتوقع إزالتها، وذلك بكمية إزالة بلغت 46.6 ألف متر مكعب، واستفاد منها 490.9 ألف مستفيد خلال 62 يوماً.

‫ورفعت الحملة من قدرة وكفاءة عمل صندوق النظافة في محافظة عدن بنسبة 78%، كما أسهمت في إزالة 32% من المخلفات في والقمامة في عموم محافظة عدن، والتي استهدفت الحملة 7 مناطق من أصل 10 مناطق، و696 مربع عمل، عبر 22 من المعدات والآليات الثقيلة، وبلغ معدل الزيادة في إنتاجية العمل في الحملة 431%، عبر 1.124 نقطة، بعدد نقلات تجاوز 2.181 نقلة.

‫حيث زوّد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الحملة بشاحنات وآليات شملت: جرافات وشاحنات ضغط القمامة، وشاحنات نقل قطعت 92 ألف كم خلال عملها في الحملة، فيما بلغ متوسط عمل "الجرافات" 7 ساعات يومياً عبر مسافة مقطوعة بلغت 57.471 كم، وبلغ معدل عمل الشاحنات الضاغطة 9 ساعات يومياً بمسافة مقطوعة بلغت 39.016 كم، و7 ساعات العمل متوسط عمل "شاحنات النقل" بمسافة مقطوعة بلغت 84.913 كم.

‫وتقدم الحملة خدماتها في مجال النظافة والإصحاح البيئي لمختلف المديريات والمناطق والتي تشمل: مديرية الشيخ عثمان عبر 28 يوم عمل، ومنطقة إنماء والشعب 6 أيام، ومديرية خورمكسر عبر 17 يوم عمل، ومديرية صيرة 20 يوم عمل، ومديرية التواهي 12 يوم عمل، ومديرية المعلا بـ 3أيام عمل.

‫مشروع بيئي منظّم:

‫تم توزبع العمل في حملة "عدن أجمل" على عدة مراحل أساسية منها مرحلة الإعداد والتنفيذ، والتي تم فيها دارسة المشروع والمناقشة والتطوير، وتحديد خطة سير المشروع، كما تم فيها توزيع المهام وتحديد المدة الزمنية، بالإضافة إلى توزيع الأعمال على الفرق الميدانية، والإشراف والتوجيه، ومتابعة مستوى الإنجاز اليومي للمشروع.

‫استجابة لحالات الطوارئ:

‫استجابت حملة "عدن أجمل" بشكل فعّال مع حالات الطوارئ جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت محافظة عدن عدة مرات، وحققت نتائج ملموسة الاستجابة الطارئة بإزالة مخلفات السيول وتصريف مياه الأمطار التي تسببت في إغلاق بعض الطرق الرئيسية؛ نظراً لمنسوب المياه المرتفع وانسداد مجرى التصريف لها.

‫وتلخصت خطة الطوارئ بإزالة 10.515 متراً مكعباً من المخلفات والأحجار، وتصريف 7.475 متراً مكعباً من مياه الأمطار والسيول في الخطوط الرئيسية والأحياء السكنية لفترة استمرت 18 يوماً بمعدل 12 ساعة عمل متواصلة.

‫مكافحة كورونا

‫ساهمت حملة "عدن أجمل" للنظافة والإصحاح البيئي، في مكافحة الأوبئة والأمراض في عدن، بالإضافة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 في المحافظة عبر تطبيق عدد من الإجراءات والاحترازات أثناء عمل المشاركين في الحملة، ونشر التعليمات الصحية والوقائية.

‫كما ساعدت الحملة في وجود مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الداعمة لقطاع الصحة في عدن؛ والتي تم من خلالها تجهيز المختبرات الحديثة في المستشفيات والمراكز الطبية، بالإضافة إلى تأمين الأجهزة والمعدات الطبية والأدوات الطبية والأدوية.

‫وعملت مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من رفع كفاءة القطاع والذي يعتبر خط الدفاع الأول ضد الجائحة، كما عملت المشاريع على بناء قدرات وكوادر يمنية لتقديم الرعاية الطبية لليمنيين.

‫ويعتبر خطر انتشار الجائحة قائماً، ويعد الاستمرار في المشاريع التنموية المكملة للأعمال التوعوية والإنسانية والإغاثية للمنظمات والجهات الأخرى، أحد أهم الحلول للتخفيف من أثرها، فيما رفعت الحملة من الكفاءة التشغيلية لصندوق النظافة في عدن، والتخفيف أضرار تجمعات السيول والأمطار والتي شكلت مستنقعات أدت لانتشار الأمراض والأوبئة.

‫‫ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطة المحلية في المحافظة، وعبر الجهات الحكومية وبالأخص صندوق النظافة في عدن، بالإضافة إلى بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، والتي كان لها دور في الاشراف ومتابعة الأعمال اليومية لفريق عمال النظافة والآليات والمعدات، وتحديد مربعات العمل، وعمل المسوحات الميدانية وتحديث البيانات وتعبئة نماذج العمل.

‫كما فعّلت "عدن أجمل" من دور المشاركة المجتمعية، ورفعت الوعي تجاه النظافة المجتمعية، وتغيير سلوك الرمي العشوائي للقمامة ورفع الشعور بالمسؤولية.

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