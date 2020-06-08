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أجرى مراسل قناة "الإخباري"ة المسحة الطبية لفحص فيروس كورونا على الهواء مباشرة في وقت لم يتجاوز بضع ثوان!
ويتم إجراء الفحص من خلال سحب عينة من الأنف عن طريق إدخال عود بلاستيكي رفيع يصل طوله من 10 إلى 15 سم مغطى بقطن أو بوليستر أو نايلون، إلى الأنف، يصل للحلق "البلعوم الأنفي"، وعندها يتم تحريكه مرات عدة لأخذ المسحة اللازمة؛ للكشف عن طبيعة ما تعانيه الحالة وتقييم الحالة بدقة.
ويستغرق الفحص بضع ثوانٍ، ولا يشكل أي خطر على المفحوص، إلا شعوره بالانزعاج وعدم الراحة؛ نتيجة تحريك العود البلاستيكي في الأنف؛ للتأكد من أخذ العينة!
ووصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لذلك الفيروس في المملكة، بحسب بيان وزارة الصحة اليوم، إلى 976815 فحصا حتى الآن بعد أن تم إضافة فحوص جديدة بعدد 18578 فحصاً جديداً. فيروس كورونا الجديد
08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441 08:00 PM
استغرق بضع ثوان
أجرى مراسل قناة "الإخباري"ة المسحة الطبية لفحص فيروس كورونا على الهواء مباشرة في وقت لم يتجاوز بضع ثوان!
ويتم إجراء الفحص من خلال سحب عينة من الأنف عن طريق إدخال عود بلاستيكي رفيع يصل طوله من 10 إلى 15 سم مغطى بقطن أو بوليستر أو نايلون، إلى الأنف، يصل للحلق "البلعوم الأنفي"، وعندها يتم تحريكه مرات عدة لأخذ المسحة اللازمة؛ للكشف عن طبيعة ما تعانيه الحالة وتقييم الحالة بدقة.
ويستغرق الفحص بضع ثوانٍ، ولا يشكل أي خطر على المفحوص، إلا شعوره بالانزعاج وعدم الراحة؛ نتيجة تحريك العود البلاستيكي في الأنف؛ للتأكد من أخذ العينة!
ووصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لذلك الفيروس في المملكة، بحسب بيان وزارة الصحة اليوم، إلى 976815 فحصا حتى الآن بعد أن تم إضافة فحوص جديدة بعدد 18578 فحصاً جديداً.
، شاهد.. مراسل "الإخبارية" يجري المسحة الطبية لفحص كورونا على الهواء مباشرة ،
المصدر : الخليج 365
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