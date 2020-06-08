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كشف المركز الطبي بالهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية عن عودة 4 حالات أظهر المسح المستمر إيجابية إصابتهم بسبب مخالطتهم للمصابين بفيروس كوفيد19 وتم التعامل معهم وفق بروتوكولات وزارة الصحة في إجراءات العزل والعلاج والمتابعة إلى أن خرجوا بصحة تامة.
ورحب برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بينبع بعودة الموظفين بعد تعافيهم من الإصابة بهذا الفيروس وتم تكريمهم من قبل مدير برنامج الخدمات الصحية رأفت بن عبد العزيز إدريس والذي بدوره قدم شكره لجميع العاملين بالمركز الطبي وأثنى على جهودهم المبذولة في محاربة الفيروس.
وأضاف "إدريس" أننا في المركز الطبي للهيئة الملكية بينبع لن نألو جهداً في تقديم كافة الإمكانيات في التصدي لهذه الجائحة في ظل العطاء غير المتناهي لحكومتنا الرشيدة متمنياً من الجميع بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وتطبيق التعليمات الخاصة بالعودة بحذر للحياة الاجتماعية.
08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441 07:58 PM
تم تكريمهم من مدير برنامج الخدمات الصحية"ملكية ينبع" ترحب بعودة الممارسين الصحين المتعافين من كورونا
كشف المركز الطبي بالهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية عن عودة 4 حالات أظهر المسح المستمر إيجابية إصابتهم بسبب مخالطتهم للمصابين بفيروس كوفيد19 وتم التعامل معهم وفق بروتوكولات وزارة الصحة في إجراءات العزل والعلاج والمتابعة إلى أن خرجوا بصحة تامة.
ورحب برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بينبع بعودة الموظفين بعد تعافيهم من الإصابة بهذا الفيروس وتم تكريمهم من قبل مدير برنامج الخدمات الصحية رأفت بن عبد العزيز إدريس والذي بدوره قدم شكره لجميع العاملين بالمركز الطبي وأثنى على جهودهم المبذولة في محاربة الفيروس.
وأضاف "إدريس" أننا في المركز الطبي للهيئة الملكية بينبع لن نألو جهداً في تقديم كافة الإمكانيات في التصدي لهذه الجائحة في ظل العطاء غير المتناهي لحكومتنا الرشيدة متمنياً من الجميع بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وتطبيق التعليمات الخاصة بالعودة بحذر للحياة الاجتماعية.
، "ملكية ينبع" ترحب بعودة الممارسين الصحين المتعافين من كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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