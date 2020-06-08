، جامعة نجران تؤكد التزامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من "كورونا" ،

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أكد رئيس جامعة نجران، الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، التزام الجامعة بكل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بما يضمن سلامة جميع موظفي وموظفات الجامعة.
ونوه بما اتخذ من إجراءات شملت عمليات التعقيم المكثفة لمباني الجامعة، وتقيد الموظفين والموظفات بلبس الكمامات، وتطبيق التباعد داخل المباني والمكاتب، وإجراءات الفحص الحراري على بوابة الجامعة، والتنبيه على المراجعين والطلاب بمتابعة معاملاتهم عبر أنظمة الجامعة الإلكترونية التي أتاحتها الجامعة لهم.
جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الاثنين، لمقر عمادتي تقنية المعلومات والاتصالات، والتعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.
وأشاد الدكتور "السبيعي" بما قدمته عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، من خدمات إلكترونية خلال الفصل الماضي، أسهمت في نجاح سير العملية التعليمية وأداء الاختبارات النهائية بكل يسر وسهولة، حاثًا المسؤولين في العمادة على مضاعفة الجهود وتطوير الخدمات بما يخدم طلاب الفصل الصيفي لاستمرارية النجاحات التي تحققها الجامعة في مجالاتها المختلفة.
كما ثمن رئيس الجامعة، الدور الكبير لعمادة تقنية المعلومات والاتصالات في تقديمها لخدمات إلكترونية أسهمت في إنجاز جميع المعاملات لدى الكليات والإدارات من خلال متابعتها وإنجازها عن بُعد.
وقال إن الجامعة سهلت بامتلاكها تقنيات وبرامج عالية، سير العمل في ظل تلك الظروف وأثبتت الخطوات السابقة للجامعة.
08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441 07:48 PM
"السبيعي" يحث على مضاعفة الخدمات الإلكترونيةجامعة نجران تؤكد التزامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من "كورونا"
أكد رئيس جامعة نجران، الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، التزام الجامعة بكل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بما يضمن سلامة جميع موظفي وموظفات الجامعة.
ونوه بما اتخذ من إجراءات شملت عمليات التعقيم المكثفة لمباني الجامعة، وتقيد الموظفين والموظفات بلبس الكمامات، وتطبيق التباعد داخل المباني والمكاتب، وإجراءات الفحص الحراري على بوابة الجامعة، والتنبيه على المراجعين والطلاب بمتابعة معاملاتهم عبر أنظمة الجامعة الإلكترونية التي أتاحتها الجامعة لهم.
جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الاثنين، لمقر عمادتي تقنية المعلومات والاتصالات، والتعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.
وأشاد الدكتور "السبيعي" بما قدمته عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، من خدمات إلكترونية خلال الفصل الماضي، أسهمت في نجاح سير العملية التعليمية وأداء الاختبارات النهائية بكل يسر وسهولة، حاثًا المسؤولين في العمادة على مضاعفة الجهود وتطوير الخدمات بما يخدم طلاب الفصل الصيفي لاستمرارية النجاحات التي تحققها الجامعة في مجالاتها المختلفة.
كما ثمن رئيس الجامعة، الدور الكبير لعمادة تقنية المعلومات والاتصالات في تقديمها لخدمات إلكترونية أسهمت في إنجاز جميع المعاملات لدى الكليات والإدارات من خلال متابعتها وإنجازها عن بُعد.
وقال إن الجامعة سهلت بامتلاكها تقنيات وبرامج عالية، سير العمل في ظل تلك الظروف وأثبتت الخطوات السابقة للجامعة.
، جامعة نجران تؤكد التزامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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