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ذكر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن "إسرائيل" ستتوقف عن تخفيف القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا، بعد زيادة حادة في حالات الإصابة الجديدة.
وأشار "نتنياهو" في بيان أوردته "رويترز" إلى أن حكومته أوقفت جميع إجراءات التخفيف التي كانت ستطبقها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وحذر من أن "إسرائيل" ربما تواجه بالفعل احتمال تضاعف معدل العدوى خلال عشرة أيام.
ودعا السكان إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ووضع الكمامات، والحفاظ على النظافة الجيدة.
ولم يذكر "نتنياهو" بالتفصيل إجراءات التخفيف التي عُلقت، لكن وسائل إعلام إسرائيلية بينت أنها تشمل إعادة تشغيل خدمة القطارات ومعاودة فتح المسارح ودور العرض السينمائي.
وسجلت "إسرائيل" في المجمل 17863 حالة إصابة بكوفيد-19، المرض الناجم عن الفيروس، و298 وفاة.
08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441 07:48 PM
"نتنياهو" حذّر من مواجهة احتمال تضاعف معدل العدوىقفزة في الإصابات تجبر "إسرائيل" على إعادة تشديد إجراءات كورونا
ذكر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن "إسرائيل" ستتوقف عن تخفيف القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا، بعد زيادة حادة في حالات الإصابة الجديدة.
وأشار "نتنياهو" في بيان أوردته "رويترز" إلى أن حكومته أوقفت جميع إجراءات التخفيف التي كانت ستطبقها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وحذر من أن "إسرائيل" ربما تواجه بالفعل احتمال تضاعف معدل العدوى خلال عشرة أيام.
ودعا السكان إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ووضع الكمامات، والحفاظ على النظافة الجيدة.
ولم يذكر "نتنياهو" بالتفصيل إجراءات التخفيف التي عُلقت، لكن وسائل إعلام إسرائيلية بينت أنها تشمل إعادة تشغيل خدمة القطارات ومعاودة فتح المسارح ودور العرض السينمائي.
وسجلت "إسرائيل" في المجمل 17863 حالة إصابة بكوفيد-19، المرض الناجم عن الفيروس، و298 وفاة.
، قفزة في الإصابات تجبر "إسرائيل" على إعادة تشديد إجراءات كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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