، الإعلامي "أبوهاشم" يرقد بمستشفى القريات ،

محمد بن مسعود - الدمام - يرقد بمستشفى القريات العام، الإعلامي هاشم أبو هاشم الشريف، محرر صحيفة "الجزيرة" بالقريات ورئيس المشرفين التنفيذيين بمحطة مطار القريات بالخطوط الجوية العربية السعودية، وذلك نتيجة عارض صحي طارئ ألم به مؤخرًا،

وطمأن الأقارب والأصدقاء بتمتعه بصحة جيدة ولله الحمد وأن حالته مستقرة الآن. وقدم "أبو هاشم" شكره لكل من سأل عن صحته سائلاً المولى -عز وجل- أن لا يريهم مكروهًا وأن يمتعهم بالصحة والعافية.