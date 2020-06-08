محمد بن مسعود - الدمام - رفع حظر التجول وإعادة الحياة الطبيعية ذكر مكتب الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه أمر اليوم (الاثنين)، برفع حظر التجول المفروض منذ مارس (آذار)، لكبح انتشار فيروس كورونا. وأرجع المكتب القرار إلى النجاح في السيطرة على الوباءـ وفقاً لـ"رويترز". وأعادت تونس بالفعل فتح المتاجر والأنشطة التجارية والمساجد والمقاهي والفنادق بعد إغلاق كل الأنشطة تقريباً على مدار شهور.فيروس كورونا الجديد 08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441 07:22 PM Advertisements رفع حظر التجول وإعادة الحياة الطبيعية بعد التقيد به لأشهر.. تونس تنهي إغلاق "كورونا" بعد التقيد به لأشهر.. تونس تنهي إغلاق "كورونا" ذكر مكتب الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه أمر اليوم (الاثنين)، برفع حظر التجول المفروض منذ مارس (آذار)، لكبح انتشار فيروس كورونا. وأرجع المكتب القرار إلى النجاح في السيطرة على الوباءـ وفقاً لـ"رويترز". وأعادت تونس بالفعل فتح المتاجر والأنشطة التجارية والمساجد والمقاهي والفنادق بعد إغلاق كل الأنشطة تقريباً على مدار شهور. الكلمات المفتاحية ، بعد التقيد به لأشهر.. تونس تنهي إغلاق "كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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