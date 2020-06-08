شكرا لمتابعة خبر عن قانونية توضح أسباب التخلي عن حضانة الأطفال بين المتزوجين (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تحدثت المستشارة القانونية غادة العيدي عن حالات التخلي عن حضانة الأطفال بعد ازديادها خاصة بين المتزوجين الشباب. تحدثت المستشارة القانونية غادة العيدي عن حالات التخلي عن حضانة الأطفال بعد ازديادها خاصة بين المتزوجين الشباب. وأوضحت العيدي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " سيدتي " أن التخلي عن حضانة الأطفال بين المتزوجين يرجع لأسباب شخصية ومادية ". ولفتت العيدي:" لاحظت في الفترة الأخيرة أن التنازل عن الحضانة يكون بسبب عدم وجود مسكن ومصاريف وغيرها "، مبينة أن التخلي عن الحضانة من قبل الأباء أكثر من الأمهات بسبب إقباله علي زواج جديد والتنقل الكثير للعمل.

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