بالفيديو .. طبيب يحذر من غسل الكمامات الجراحية

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): صحح استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري بعض المفاهيم الخاطئة بشأن غسل الكمامات الحراجية. صحح استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري بعض المفاهيم الخاطئة بشأن غسل الكمامات الحراجية. وأوضح أن ما يتردد بشأن إمكانية غسل الكمامة الجراحية ثم وضعها تحت أشعة الشمس بهدف إعادة استخدامها يعد أمر غير صحيح. وأكد، ، في مداخلة له بقناة الإخبارية، أن غسل الكمامات الجراحية يفقدها فعاليتها، مضيفا أنه الكمامات القماشية يجوز غسلها وإعادة استخدامها.

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