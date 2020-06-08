معنى الاحتيال في قطاع التأمين الصحي الخاص

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضح مجلس الضمان الصحي، تعريف الاحتيال في قطاع التأمين الصحي الخاص. أوضح مجلس الضمان الصحي، تعريف الاحتيال في قطاع التأمين الصحي الخاص. وأشار إلى أنه يعني قيام أي طرف من أطراف العلاقة التأمينية بالخداع المتعمد الذي ينتج عنه الحصول على منافع أو أموال أو تقديم مزايا مستثناة أو تتجاوز الحدود المسموح بها إلى الفرد أو الجهة.

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