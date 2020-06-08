شاهد.. شباب الرياض يوزعون كمامات وقفازات مجانية بالأماكن العامة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): دشن عدد من شباب الرياض مبادرة جديدة في إطار مبادرة الدولة للعودة إلى الحياة الطبيعية بجذر؛ لتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية اتباع الإجراءات اللازمة لحمايتهم من الفيروس. دشن عدد من شباب الرياض مبادرة جديدة في إطار مبادرة الدولة للعودة إلى الحياة الطبيعية بجذر؛ لتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية اتباع الإجراءات اللازمة لحمايتهم من الفيروس. وقالت غالية سبيعي مدير العلاقات العامة لمبادرة "للوطن نعود بحذر" إنه يتم توزيع حقائب على المتواجدين بالاماكن العامة تحتوي على كمامات ومعقمات وقفازات لحثهم بشكل غير مباشر على الالتزام بتوافر هذه الأشياء معهم عند الخروج.

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