شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. عادات يومية خاطئة يجب تجنبها للوقاية من كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أوضحت وزارة الصحة العادات اليومية التى يجب أن يتجنبها الفرد خلال الفترة الحالية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وحذرت، في مقطع فيديو توعوي، من الخروج من المنزل بدون ارتداء الكمامات، كما شددت على ضرورة تجنب المصافحة المباشرة مع الآخرين.

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ونصحت بتجنب مشاركة سجادة الصلاة مع الآخرين، وكذلك ملامسة الأغراض التى لا يحتاجها الفرد عند التسوق.

وشددت على غسل الكمامات فور العودة للمنزل، وعدم تركها بجوار الأغراض والملابس الأخرى، وكذلك الاتجاه للدفع الإلكتروني، وتجنب استخدام النقود الورقية.