شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان: تغميض العينين في الصلاة ليس مكروها في بعض الحالات (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف الشيخ سعد الخثلان عن حكم تغنيض العينين في الصلاة، موضحًا أنه يجوز في بعض الحالات.

وقال "الخثلان" إنه أمر مكروه إذا كان بدون سبب، موضحًا أنه إذا كان تغميض العينين بسبب الرغبة في الخشوع أو لوجود أمر يٌلهي عن الصلاة أمام المصلي فهو يجوز.