شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المفرج يكشف عن ارتفاع أسعار الكمامات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف تيسير المفرج مدير التواصل والتوعية في هيئة الغذاء والدواء عن سبب ارتفاع أسعار الكمامات. كشف تيسير المفرج مدير التواصل والتوعية في هيئة الغذاء والدواء عن سبب ارتفاع أسعار الكمامات. وقال المفرج في مداخلة هاتفية عبر قناة السعودية:" هناك غرفة عمليات مشتركة بين هيئة الغذاء والدواء ووزارتي التجارة والصحة تقومان بجهود رائعة ومنها الرقابة علي الصيدليات ". ولفت المفرج:" وزارة التجارة تباشر عمليات الإبلاغ عن عمليات التلاعب بالأسعار "، مضيفا:" وصول شحنة كمامات لجدة ومازلنا في انتظار طائرات لتوفير الكمامات ".

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