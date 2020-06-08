اخبار السعوديه

فتح طريق عقبة الصفيحة في الاتجاهين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن فتح طريق عقبة الصفيحة في الاتجاهين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبد العزيز القثامي (صدى):

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، عن فتح طريق عقبة الصفيحة في الاتجاهين، بعدما كان قد تم إغلاقه قبل ساعة.

وكان قد تم إغلاق الطريق بسبب تساقط بعض الصخور نتيجة هطول الأمطار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فتح طريق عقبة الصفيحة في الاتجاهين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا