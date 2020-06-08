شكرا لمتابعة خبر عن فتح طريق عقبة الصفيحة في الاتجاهين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عبد العزيز القثامي (صدى):أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، عن فتح طريق عقبة الصفيحة في الاتجاهين، بعدما كان قد تم إغلاقه قبل ساعة.
وكان قد تم إغلاق الطريق بسبب تساقط بعض الصخور نتيجة هطول الأمطار.
كانت هذه تفاصيل خبر فتح طريق عقبة الصفيحة في الاتجاهين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.