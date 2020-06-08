شكرا لمتابعة خبر عن فتح طريق عقبة الصفيحة في الاتجاهين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبد العزيز القثامي (صدى):

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، عن فتح طريق عقبة الصفيحة في الاتجاهين، بعدما كان قد تم إغلاقه قبل ساعة.

وكان قد تم إغلاق الطريق بسبب تساقط بعض الصخور نتيجة هطول الأمطار.