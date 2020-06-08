شاهد.. بردية الدار الحمراء تكسو الطرقات بالأبيض

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): شهد الدار الحمراء شمال ميسان في جنوب الطائف، اليوم الاثنين، هطول البرد ما بين متوسط إلى غزيز. شهد الدار الحمراء شمال ميسان في جنوب الطائف، اليوم الاثنين، هطول البرد ما بين متوسط إلى غزيز. ووثق مواطن تحول الطريق إلى اللون الأبيض في مشهد جمالي بسبب بردية الدار الحمراء.

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