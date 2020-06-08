بالفيديو .. أجواء ماطرة وخلابة على شمال أبها

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): وثق مقطع فيديو أمطار وأجواء ربيعية خلابة شهدتها شمال محافظة أبها اليوم، الأثنين. وثق مقطع فيديو أمطار وأجواء ربيعية خلابة شهدتها شمال محافظة أبها اليوم، الأثنين. يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت اليوم بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المحافظة حتى الساعة الثامنة مساءً. وشمل التنبيه محافظات أخرى ومنها النماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيده وظهران الجنوب ومحايل .

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