شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سعد الخثلان يوضح حكم نسيان إخراج زكاة الفطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح الشيخ سعد الخثلان، أن من نسي إخراج زكاة الفطر، فيجب عليها أن يُخرجها الآن قضاءًا وليس عليه شيء.
وأضاف أن من تعمّد عدم إخراج زكاة الفطر، فيجب عليها إخراجها الآن وأن يتوب إلى الله؛ لكونه قد أخّرها عن وقتها.
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