شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات»: تمديد تأشيرة الزيارة عبر «أبشر» قبل الانتهاء بأسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت مديرية الجوازات أن يتم التمديد عبر حساب المستضيف في منصة أبشر " أفراد، أعمال " قبل إنتهاء صلاحية سريانها بـ ٧ أيام. أوضحت مديرية الجوازات أن يتم التمديد عبر حساب المستضيف في منصة أبشر " أفراد، أعمال " قبل إنتهاء صلاحية سريانها بـ ٧ أيام. وأضافت الجوازات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:" يشترط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لتتمكن من إتمام الاجراء، تطبق غرامة انتهاء التأشيرة بعد 3 أيام من تاريخ الانتهاء ". وقال مغرد:" السلام عليكم أنا عندي زيارة عائلية وانتهت بتاريخ ٨/٤/٢٠٢٠ انتهت وكان السبب حظر بين الأحياء ولما أقدر أجددها ونزلت علي غرامة الحين رقم الحدود 4179686268 رقم التأشيرة 9683714753 رقم اقامتي 2268754161 ".

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